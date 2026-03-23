23日夕方、神奈川県三浦市の団地で一室が燃える火事があり、この部屋に住む夫婦が搬送されました。警察や消防によりますと、23日午後6時ごろ、三浦市で、近隣住民から「ベランダから黒煙が出ている」などと119番通報がありました。5階建ての団地の4階にある部屋から出火し、この部屋に住む夫婦が煙を吸って病院に搬送されました。いずれもケガの程度は軽いということです。警察などが原因を詳しく調べています。