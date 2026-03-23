愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）に臨む競泳日本代表が２３日、都内での会見で発表され、男子は日本選手権で平泳ぎ３冠を達成した１７歳の大橋信（枚方ＳＳ）や松下知之（東洋大）ら１８人、女子は池江璃花子（横浜ゴム）や３５歳の鈴木聡美（ミキハウス）ら１７人の計３５人が入った。評論家の松田丈志氏が同選手権を総括した。＊＊＊＊＊今大会を通して、５つの日本記録（タイ含む）が樹立された。近年、日本選