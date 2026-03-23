映画「魔界転生」、「極道の妻たち」、ＴＢＳ系ドラマ「金曜日の妻たちへ」などで知られる女優の佳那晃子（かな・あきこ、本名・関田祐子＝せきた・ゆうこ）さんが２１日午前２時１９分、尿路感染症のため静岡県東伊豆町の病院で死去した。７０歳だった。親族で密葬する。喪主は夫の放送作家・源高志（本名・関田俊＝せきた・たかし）さん。目力の強い、一度見たら忘れられない顔だち。全盛期は近寄りがたい雰囲気が漂うほどの