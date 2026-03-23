新生活が始まる季節には着回し力の高いアイテムが大活躍しそうな予感...！そこで今回は、本田紗来とともに、肌寒い日から陽気の日まで対応できる「フリースセットトップス」の着回しコーデを5つご紹介します。3Wayで対応できるからどんなシーンでも重宝されること間違いナシです♡Item 着回すアイテムはこちら♡フリースセットトップス肌寒い日から、ポカポカ陽気の日まで対応できるフリース素材のレイヤードトップス。