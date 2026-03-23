女優の綾瀬はるかが２３日、都内で行われた主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督、４月１７日公開）の完成披露試写会に出席した。２０００年に東京・中目黒駅で起きた地下鉄日比谷線脱線事故で亡くなった高校生ボクサーの富久信介さん（享年１７）をめぐる、実話ベースの淡い恋物語。高校時代に富久さんへ恋心を抱き、２４年後にラブレターを送る主人公・ナズナを演じた綾瀬は「１通のラブレターが時を超え