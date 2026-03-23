『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「妻殺害の罪で夫を起訴妻の母「やっとここまできた」5年の捜査を経て、再び」についてお伝えします。◇今月17日、殺人の罪で起訴された高張潤被告。東京・国立市のアパートから妻・麻夏さんを投げ落とし、殺害した罪に問われています。23日、カメラの前で語ってくれたのは、麻夏さんの母親です。──この5年間どういう思いで？麻夏さんの母「ずっと同じ気持ちです。悲