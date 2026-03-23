ＳＴＵ４８が、リリースした１３枚目シングル「好きすぎて泣く」のカップリング楽曲「檸檬とレモン」のＭｕｓｉｃＶｉｄｅｏが２３日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにてプレミア公開された。同楽曲を歌唱するのは、ライブ配信サービスＳＨＯＷＲＯＯＭにて開催されたイベントのランキング上位メンバーによって選抜された６人によるユニット“ＳＴＵ４８ＳＨＯＷＲＯＯＭ選抜２０２６”。センターは福田朱里で、兵頭葵、原