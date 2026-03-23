「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２４日開幕、蒲郡）前検一番時計はチルト３の菅章哉（３７）＝徳島・１０５期・Ａ１＝がマークした。「回転は合っていなかったけど（蒲郡ボートのマスコットキャラクターの）ととまる１個か２個くらい伸びた」と、タイム通りに雰囲気はあった様子。初日は４、３号艇とセンター枠２走。チルトは０か０・５で行く可能性を示唆。「回転が合っていなくてこの状態ですから、伸びシロしかないと