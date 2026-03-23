春の訪れを感じるこの季節、特別感あふれるスイーツで気分を高めてみませんか？レダラッハから、職人技と洗練されたデザインが魅力のイースターコレクションが登場。愛らしいバニーや華やかなチョコレートエッグなど、春らしさ満点のラインナップが揃います。お花見やピクニック、ギフトにもぴったりな贅沢チョコレートで、心ときめくひとときを楽しんで♡ 愛らしいバニーで春気