「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２４日開幕、蒲郡）年明けからの勢いが素晴らしいのが定松勇樹（２４）＝佐賀・１２５期・Ａ１＝だ。２０２６年のＧ１開幕戦だった１月芦屋周年でＶを飾ると、地元で開催された２月の九州地区選（からつ）でも優勝し、今大会の出場権を獲得。直近も３月のＧ１・大村周年（２着）、からつＧ２（４着）と特別戦を連続優出するなど、その勢いはとどまること知らずで、最高のリズムで今年のＳＧ