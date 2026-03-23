東京世界陸上男子100ｍ代表の守祐陽（22）が23日、都内で行われた大東文化大学の卒業式に出席した。【写真で見る】卒業式に出席した守選手スーツ姿で少し緊張した面持ちで式典に出席した守は学長賞を受賞し、受賞者を代表して登壇。大役を終え席に戻るとホッとした表情を見せた。式後には「普通の大会と同じくらい緊張した。でもさすがに世界陸上よりは緊張しなかった」と振り返った。大学4年生で迎えた昨年5月の関東インカレで、