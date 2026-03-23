巨人の阿部慎之助監督（47）が22日放送のNHK「サンデースポーツ」（日曜後9・50）内の恒例企画「セ・リーグ監督座談会2026」に出演。チームの看板バッターに「実績も経験もNo.1」の選手の名を挙げた。村上宗隆と岡本和真という球界を代表する2人の打者が海を渡り不在となった今年のセ・リーグ。27日の開幕を目前に控え6球団の指揮官が集結した座談会は「看板バッターは〇〇だ！」というテーマで盛り上がった。連覇を狙う阪