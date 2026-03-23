「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２４日開幕、蒲郡）昨年８月のレディースチャンピオン（浜名湖）から、年末のクイーンズクライマックス（大村）、そして今年２月のスピードクイーンメモリアル（鳴門）と、女子Ｇ１戦３連続Ｖを飾った女王・鎌倉涼（３６）＝大阪・１００期・Ａ１＝がクラシック初出場に気合も十分だ。今節手にした３５号機は、２連対率が３９％で、出場している３人の女子の中ではナンバー１。Ｓ練習後は