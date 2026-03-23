憧れの「R」が300万円以下で手に入る？最近、クルマで走りを楽しみたい老若男女にとって新車で販売されるスポーツカーは、価格高騰やバリエーションの減少、超納期などで気軽に選べる選択肢が少なくなっています。そうしたなかで、中古車市場に目を向けると300万円を切る価格帯で、「フォルクスワーゲン（以下、VW）」のスポーツカーも選択することができます。【画像】超カッコイイ！ これが300万円以下の「“格安”スポーツ