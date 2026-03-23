3月21日（土）に放送した土曜スペシャル「あさこ・梨乃の5万円旅 絶景の瀬戸内うまい酒に乾杯SP 山口広島」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！節約ケチケチ旅の第23弾は山口の錦帯橋〜広島〜竹原の絶景夕日を目指します！【動画】前田敦子が2度目の参戦！「あさこ・梨乃の５万円旅 絶景の瀬戸内うまい酒に乾杯SP」山口広島今回は清流・錦川に架かる5連アーチが美しい木造橋「錦帯橋」をスタート！バスと鉄道を乗