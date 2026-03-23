子どもの進学のために貯めていたお金。それを旦那さんが黙って使い込んでいたらショックですし、これからお金をどう工面しようかと焦ってしまいますよね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『自他ともに認める仲良し夫婦だと思っていたけれど、旦那の預金使い込みが発覚。300万円を女の子が接客する飲み屋で使っていた。高校と中学のダブル入学、入学金がかかるタイミング。本当にどうしようかと……