私はキミカ。夫ショウタと、中学生の娘と暮らしています。私の実家では5年ほど前から、兄のタイチとその妻のトモヨさんが同居を始めました。しかし最近、なんと両親は兄夫婦から「この家から出ていってほしい」と言われているそうです。私は母に頼まれて実家に向かい、理不尽な主張をする兄夫婦に対して次々と正論をぶつけました。そして頼りない対応をしている両親にも……。私の強い口調に、しまいには全員が黙り込んでしまった