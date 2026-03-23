田子の浦港で今季初の出港 初日の水揚げは2025年の7倍 静岡県内では、週末から今シーズンのシラス漁が始まりました。 【写真を見る】シラス漁が解禁! 黒潮大蛇行終息で豊漁への期待高まる 幸先の良いスタートに港は活気=静岡 2025年まで不漁が続いていたシラスですが、黒潮の大蛇行が終息したことで2026年は豊漁が期待されています。 あつあつのご飯の上に新鮮な生のシラスが載った「生シラス丼」。漁港でとれたて