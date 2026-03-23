宿泊客ら79人の孤立が解消 重機の遠隔操作で土砂撤去 静岡市の山間部で起きた土砂崩れの現場では、限定的に交通規制を解除し孤立は解消されました。 【写真を見る】静岡市の山間部で起きた土砂崩れの現場 現場付近では3年連続で大規模な土砂崩れが発生しており、市は地形と気候が影響したと分析しています。 ＜神谷修二カメラマン＞ 「係員が現場に立ち、上から石が落ちてこないか確認しながら車を通過させています」 道路