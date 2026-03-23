映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）完成披露試写会が23日、都内で行われ、綾瀬はるか（40）、當真あみ（19）、細田佳央太（24）、菅田将暉（33）、妻夫木聡（45）、佐藤浩市（65）、石井裕也監督（42）が登場。細田が、通常の半分という短期間でボクサーの役作りをしたエピソードを明かした。【集合ショット】圧巻…！誇らしげな顔を浮かべる妻夫木聡＆綾瀬はるから豪華出演者2000年3月8日に発生した営団地