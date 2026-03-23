イスラエル・テルアビブの給油所で給油する女性＝9日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】23日のニューヨークの原油先物相場は、指標となる米国産標準油種（WTI）5月渡しが一時、1バレル＝84ドル台に急落した。トランプ米大統領が23日にイランと生産的な対話をしたと表明したことで、中東情勢の緊張が緩和するとの見方が広がった。23日は100ドルを超える場面もあり、変動が激しくなった。トランプ氏は21日に原油タンカーが