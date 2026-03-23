お笑いカルテット・ぼる塾のあんり、田辺智加、きりやはるかが23日、京急線品川駅構内で行われた『ハッピーターントレイン出発！みんなにハッピーがターンしますように。』に登場した。【写真多数】車内外にハッピーターン装飾…『ハッピーターントレイン』『ハッピーターン』を製造・販売する亀田製菓が、同日から京急電鉄「京急イエローハッピートレイン」を特別ラッピングした『ハッピーターントレイン』を運行開始。ぼる塾