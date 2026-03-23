米国のウォルツ国連大使＝20日【ワシントン共同】米国のウォルツ国連大使は22日放送の米CBSテレビの番組で、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の安定確保を巡り、高市早苗首相が自衛隊による支援を「約束した」と発言した。海峡経由の原油輸入に依存する同盟国がトランプ政権に協力し始めていると主張した。木原稔官房長官は23日の記者会見で、ウォルツ氏の発言について「日本として何か具体的な約束をしたとの事実はない」