フランスのジョスパン元首相＝2016年（AP＝共同）【パリ共同】フランスで1997〜2002年、当時の保守系シラク大統領率いる「保革共存（コアビタシオン）」政権で首相を務めたリオネル・ジョスパンさんが22日死去した。88歳だった。家族が23日明らかにした。フランスメディアが伝えた。左派の重鎮として知られ、首相在任中に労働時間短縮などの実現に寄与した。死因は不明だが、1月に大きな手術をしたと明らかにしていた。マクロ