新たに確認された柳原さんの作品を前に、子どもたちの成長を願う岩元校長＝１月１５日、横浜市立篠原小学校横浜市立篠原小学校（同市港北区）で、作者や由来が分からないまま長年飾られてきた絵画が、船と横浜を愛した画家でイラストレーターの柳原良平さん（１９３１〜２０１５年）の作品だったことが初めて確認された。「船出」を描いた未発見の原画を拡大した複製プリントとみられる。巣立ちの季節を迎え、同校関係者は「作品