俳優菅田将暉（33）が23日、都内で行われた映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督、4月17日公開）完成披露試写会に登壇した。00年3月に発生した地下鉄脱線事故で亡くなったボクシング練習生、富久信介さんの実話をもとにした愛の物語。菅田は、練習生の先輩で、第17代WBC世界スーパーフライ級チャンピオンの川島勝重選手を演じた。オファーが来た時を振り返り「悩みましたね」。引き受けた理由について「考えていく