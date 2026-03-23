競泳女子で五輪３大会出場の鈴木聡美（ミキハウス）が、若手選手との共闘を誓った。日本水泳連盟は２３日、都内で記者会見を開き、パンパシフィック選手権（８月開幕・米アーバイン）、愛知・名古屋アジア大会（９月開幕）の競泳男女日本代表を発表。鈴木は平泳ぎで選出された。代表選考も兼ねて２２日まで行われた日本選手権（東京アクアティクスセンター）では、女子平泳ぎ５０、１００メートルで２冠を達成。この日の記者