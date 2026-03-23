NVIDIAは、4月4日にイベント「NVIDIA Gamer Day」をesports Style UENOで開催すると明らかにした。参加は無料だが、デモタイトルの関係で18歳以上が対象となっている。今年は上野で「NVIDIA Gamer Day」開催！ 日本では非売品の「GeForce RTX 5070 Founders Edition」が1名に当たるNVIDIA日本法人は春ごろ国内向けに小規模なイベントを開催しており、今年も開催が決定したという内容。例年秋葉原だったが昨今来場者数が増えてきて