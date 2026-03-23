【その他の画像・動画等を元記事で観る】バーチャルアイドル 星街すいせいと、VIA / TOY’S FACTORY所属のサウンドプロデューサーTAKU INOUEによる音楽プロジェクト “Midnight Grand Orchestra”。昨日、星街すいせいYouTubeチャンネルで生配信された【8周年アコースティックLIVE】「#星街すいせい重大発表LIVE」にて発表された星街すいせい個人事務所「Studio STELLAR」の設立発表と合わせて、長らく沈黙していた本プロジェクト