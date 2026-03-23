「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2026年3月16日、自身のインスタグラムを更新。ポニーテールでスポーティなコーデを披露した。「アウトドアスポーツが気持ちよい季節」阿部さんは、「有明でピックルボールしたよ〜」と報告し、水色のリブニットと白いプリーツスカートの写真を投稿。「暖かくなってきたし、アウトドアスポーツが気持ちよい季節」とつづっていた。ピ