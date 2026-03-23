ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年3月23日（月）〜3月29日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「獅子座（しし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）■獅子座（しし座）カード：塔（正位置）想定外の出来事や急な変化が訪れる週。抵抗せず、まず受け止