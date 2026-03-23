“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25〜7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。3月21日（土）の放送は、株式会社宝島社 開発局 局長兼統括編集長の清水弘一さんをお迎えして、6月に発売されるカプセルト