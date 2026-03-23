乃木坂46の小川彩が21日、自身のブログを通じて高校卒業を報告した。【写真】高校を卒業した小川彩学校の制服姿を披露「小川彩、18歳、高校卒業しました」のタイトルでブログを更新した小川は、「先日高校を卒業しました」と報告。中学2年生の終わりにグループへ加入してから約4年間、学業と活動を両立してきた日々を振り返り、「学校とお仕事と楽しく両立できたのは、たくさんの方の支えがあったおかげです」と感謝をつづっ