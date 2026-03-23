ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）の出走馬が２３日、確定した。日本馬は６頭が出走する。フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が出走するメインのドバイ・ワールドＣは９頭立て。ターフは１１頭立てで、ガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）が出走。アメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）が出走する