一般選考で初めて新潟から2校が出場する春のセンバツ高校野球。帝京長岡は23日、甲子園初勝利をかけ東北との初戦に臨みましたが、チャンスを生かせず悔しい初戦敗退となりました。一方、日本文理は、21日に高知農業と対戦し、県勢として15年ぶりのセンバツ白星をあげました。春・夏通じて甲子園初出場の帝京長岡。序盤に4点をリードされるも2回。ワンアウト2塁3塁のチャンスでショートゴロの間に1点を返します。さらに