【(C)EASL】 開始早々に宇都宮の3ポイントシュートが大爆発 『東アジアスーパーリーグ（EASL）』のチャンピオンを決める『EASLファイナルズ マカオ2026』が3月18日から開幕し、同月22日にファイナルが開催された。ファイナルのカードは宇都宮ブレックスと2年連続でファイナルに進出した桃園パウイアン・パイロッツ。序盤の大量リードを最後まで守り切った宇都宮が90-81で勝利