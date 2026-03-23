（台北中央社）台湾で「絶滅の危機にひんしている野生動物」に指定されているタイワンツキノワグマについて、農業部（農業省）林業・自然保育署は23日までに、現在の個体数は1200頭前後だとする暫定推計を明らかにした。年末には、より正確な値を発表するとしている。同署は昨年、2011年以降のモニタリングと発見地点記録の統計で、個体群は年々増加しているとの見方を示していた。同署は中央社に対し、1200頭という値は近年の全国