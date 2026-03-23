海上自衛隊の組織改編にあわせ、23日に新設された部隊の歓迎行事が佐世保市で行われました。 陸上自衛隊の「水陸機動団」と連携しながら、島しょ防衛のさらなる強化を図ります。 （荒木 陸 記者） 「新たな司令を乗せた掃海母艦『うらが』が今、佐世保港に入港してきました」 23日午前、海上自衛隊の掃海母艦「うらが」に乗って佐世保にやってきた「水陸両用戦機雷戦群」司令部の隊員たち。 （水陸両用戦機雷戦群司