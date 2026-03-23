【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）が2026年6月3日にリリースする1stアルバム『JUKE BOX』のジャケット写真およびグッズ絵柄が公開された。 ■アートディレクションはとんだ林蘭が担当 本作のジャケットは、“JUKE BOX”というタイトルから着想を得た、ポップでファンタジックな世界観が印象的なビジュアルに仕上がっている。形態ごとに異なるデザインが施されており、アルバ