【その他の画像・動画等を元記事で観る】 汐れいらが、新曲「deja vu」（dejaの「e」は、アクサン・テギュ付きが正式表記、「a」は、グレイヴ・アクセント付きが正式表記）を優里とともに歌い上げたコラボレーション映像がYouTubeチャンネル『優里ちゃんねる』で公開された。 ■「deja vu」は汐自身が感じた葛藤や苦悩を初めて歌詞に込めた楽曲 汐と優里は、3月16日に汐の代表曲「センチメンタル・キス」を披露し話題とな