２０２５年の２４時間テレビで寄せられた募金から、札幌市の社会福祉施設にワゴン車が贈呈されました。札幌市手稲区の社会福祉施設に贈られたのは、２４時間テレビのロゴが入ったワゴン車です。車いすの利用者の送迎などに使われるということです。（特定非営利活動法人あい吉川淳也理事長）「皆さまから頂いたご厚意を大切に受け止め、地域の中で安心して暮らせる環境づくりに努めていく」２０２５年の２４時間テレビで全国から