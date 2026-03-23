シンガポールメディアの連合早報によると、中東戦争の影響を受け、中国当局がガソリン価格の引き上げを実施するのに先立ち、国有石油大手の中国石油化工（シノペック）は全国の会員に宛てたショートメッセージで、ピーク時を避けて給油するよう異例のリマインドを出した。中国国内の石油製品価格の新たな調整が24日午前0時に実施される見通し。調整は今年に入って5回目で、最大幅の引き上げとなる。多くの機関の予測によると、日本