イランのイスラム革命防衛隊は3月23日に声明を発表し、イランの電力システムが攻撃された場合、イランはイスラエルの発電所や中東地域の米軍基地に電力を供給する発電所を攻撃する対等な報復措置をとると改めて強調しました。トランプ米大統領はこれに先立ち、ソーシャルメディアで、イランが48時間以内にホルムズ海峡を「完全に開放」しない場合、米国はイランの発電所を攻撃目標にすると述べました。（提供/CGTN Japanese）