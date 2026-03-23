アメリカのトランプ大統領はイランと生産的な対話を行ったとして、発電所などに対する攻撃を5日間延期するよう指示したと明らかにしました。【映像】トランプ氏「非常に良好で生産的な対話を行った」トランプ大統領は23日、自身のSNSにアメリカとイランが過去2日間にわたって敵対的な関係の完全かつ全面的な解決に向けて、「非常に良好で生産的な対話を行った」と投稿しました。また、今週を通じて対話は継続されるとして、