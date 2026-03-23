天皇陛下、皇后さま宮内庁は23日、せきを伴う風邪の症状が出ていた天皇陛下は体調が回復されたと明らかにした。皇后さまは引き続き、せきの症状があり、大事を取って23日の行事を欠席した。東日本大震災の復興状況視察のため、25日から予定している岩手、宮城両県への訪問に変更はないとしている。23日は皇居・御所で宮内庁幹部による被災地訪問前の説明があった。陛下と長女愛子さまが出席し、皇后さまは欠席した。陛下は風