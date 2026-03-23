ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が、23日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！3時間SP」（後7・00）にゲスト出演し、同大会で金メダルを獲得した木原龍一とのペア時代の思い出を語った。この日はお笑いコンビ「サンドウィッチマン」や、元フィギュアスケーターで仲良しだという中野友加里さん、「ロッチ」中岡創一とともに、静岡