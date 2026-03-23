【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）【映像】長谷川唯の「高速ダブルタッチ」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が見せた、圧巻のボールコントロールにファンが酔いしれた。日本時間3月21日になでしこジャパンは、AFC女子アジアカップ決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。大会史上最多記録を更新する74,397人も