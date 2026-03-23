Image: Adriano Contreras / Gizmodo US 3月上旬にアメリカで発売されたPixel 10a。Google（グーグル）のスマートフォンエントリーモデルAシリーズの最新版です。日本でも発売されることは決まっているものの、価格と発売日はまだ発表なし。アメリカ価格が499ドルからなので、日本では8万円前後と予想されています。4月発売の声もありますが…。発表後すぐのスペックでほぼPixel 9aと言われ