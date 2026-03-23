マイクロマガジン社が刊行するWEBコミック誌「コミックライドivy(アイビー)」は、2026年3月20日に創刊3周年を迎えた。読者への感謝をこめて、3周年記念PVや、書店フェア、プレゼントキャンペーンなどの企画を用意。さらに、6作品の新連載も決定した。3/20に発売された「コミックライドivy vol.38」3周年スペシャル企画んじょ詳細は特設サイトにて。○3周年記念PV ４本立て「3周年記念PV」はYouTubeにて公開中。○書店フェア協力店