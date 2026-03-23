今はまだ羽織りが欠かせないけれど、暖かくなったらトップス1枚で軽やかにお出かけしたい。そんな春の端境期に頼りになりそうなのが、【ユニクロ】の「優秀ロンT」です。今の時期はジャケットやカーディガンを重ねて、暖かくなったら1枚でさらっと着こなすこともできるので、着回し力も十分。カラバリも豊富で、インフルエンサーさんの中には「2色買い」したという人も。春コーデを手軽にアップデートした